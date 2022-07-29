Теракт РФ. Украинские органы требуют от ООН и Красного Креста поехать в Еленовку — заявление 29 июля, 20:33 Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен сделали совместное заявление, в котором призвали ООН и Международный комитет Красного Креста отреагировать на теракт российских оккупантов в Еленовке, где погибли более 40 украинских военнопленных.

Заявление опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook.

В нем подчеркивается, что взрыв на территории колонии в оккупированной Еленовке, где удерживали украинских военнопленных, является циничным терактом России, провокацией и классической «операцией под чужим флагом» (false flag operation), цель которой — скрыть свои военные преступления, дискредитировать ВСУ, сорвать поставки западного оружия и повысить напряжение в украинском обществе.

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Инфографика: НВ

Украинские силовые ведомства напомнили, что ВСУ наносят удары только по российским военным объектам и не обстреливали населенный пункт Еленовка.

В заявлении также сказано, что Россия обязалась сохранить жизнь и здоровье защитников Мариуполя, которые 16 мая были эвакуированы с территории завода Азовсталь и с тех пор находились в плену оккупантов. Страна-агрессор цинично нарушила свои гарантии и международные договоренности.

«В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт Еленовка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие», — подчеркнули силовые ведомства.

Они призвали ООН и МККК, которые были гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на российский теракт и направить представителей организаций, а также уполномоченного по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных в Еленовку.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.



Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.



В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



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