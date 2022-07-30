«Россия убила наших героев». Родные защитников Азовстали призвали мир признать РФ спонсором терроризма после теракта в Еленовке — фото 30 июля, 17:04 На Софийской площади собрались десятки человек, преимущественно родные бойцов полка Азов, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Родные бойцов, защищавших Азовсталь в Мариуполе, и активисты во время акции на Софийской площади в Киеве призвали мировое сообщество признать Россию государством-спонсором терроризма. Мероприятие стало реакцией на теракт, который страна-агрессор совершила в Еленовской колонии, убив украинских военнопленных.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На площади в субботу, 30 июля, собралось несколько десятков человек, которые выстроились в шеренгу возле памятника Богдану Хмельницкому. Они держали флаги полка Азов и плакаты с надписями: «Россия — государство-террорист», «Освободите защитников Азовстали», «Женевские конвенции не работают», «Россия убила наших героев» и т. д.

Видео дня

Организатором мероприятия стали инициативная группа Вирій при поддержке Ассоциации семей защитников Азовстали.

Жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Катерина подчеркнула, что, когда защитники Азовстали сложили оружие, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать.

Участники акции призвали организации отреагировать на преступления РФ, нарушившей ранее заключенные договоренности, и привлечь ее к ответственности. В своем обращении, обнародованном накануне, родные азовцев призвали направить представителей МККК и ООН на территорию колонии в Еленовке и выяснить обстоятельства трагедии, состояние здоровья раненых и других военнопленных.

Также аналогичные мероприятия анонсированы 30—31 июля в ряде городов и стран мира, в частности в Берлине (Германия), Кракове и Варшаве (Польша), Стамбуле (Турция), Монреале (Канада), Франкфурте и Ремерберге (Германия), Лондоне (Великобритания). Полный список здесь.

НВ собрал фото с акции в Киеве.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее оккупанты опубликовали список погибших военнопленных в Еленовке. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не получал эти данные. По его словам, Украина начала процесс возвращения тел погибших, а сам он требует предоставить ему возможность приехать на место преступления.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.



Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Я пережил Еленовку. Военных били нещадно – Константин Величко, волонтер https://www.youtube.com/watch?v=bsi-kNGxa1g

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