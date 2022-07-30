«Россия убила наших героев». Родные защитников Азовстали призвали мир признать РФ спонсором терроризма после теракта в Еленовке — фото
На Софийской площади собрались десятки человек, преимущественно родные бойцов полка Азов, 30 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Родные бойцов, защищавших Азовсталь в Мариуполе, и активисты во время акции на Софийской площади в Киеве призвали мировое сообщество признать Россию государством-спонсором терроризма. Мероприятие стало реакцией на теракт, который страна-агрессор совершила в Еленовской колонии, убив украинских военнопленных.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На площади в субботу, 30 июля, собралось несколько десятков человек, которые выстроились в шеренгу возле памятника Богдану Хмельницкому. Они держали флаги полка Азов и плакаты с надписями: «Россия — государство-террорист», «Освободите защитников Азовстали», «Женевские конвенции не работают», «Россия убила наших героев»
Организатором мероприятия стали инициативная группа Вирій при поддержке Ассоциации семей защитников Азовстали.
Жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Катерина подчеркнула, что, когда защитники Азовстали сложили оружие, ООН и Международный комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать.
Участники акции призвали организации отреагировать на преступления РФ, нарушившей ранее заключенные договоренности, и привлечь ее к ответственности. В своем обращении, обнародованном накануне, родные азовцев призвали направить представителей МККК и ООН на территорию колонии в Еленовке и выяснить обстоятельства трагедии, состояние здоровья раненых и других военнопленных.
Также аналогичные мероприятия анонсированы 30—31 июля в ряде городов и стран мира, в частности в Берлине (Германия), Кракове и Варшаве (Польша), Стамбуле (Турция), Монреале (Канада), Франкфурте и Ремерберге (Германия), Лондоне (Великобритания). Полный список здесь.
НВ собрал фото с акции в Киеве.
Ранее оккупанты опубликовали список погибших военнопленных в Еленовке. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не получал эти данные. По его словам, Украина начала процесс возвращения тел погибших, а сам он требует предоставить ему возможность приехать на место преступления.
29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.
Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.
В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.
СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.
По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.
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