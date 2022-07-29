Погибли 40 человек. Офис генпрокурора начал расследование после удара россиян по колонии в Еленовке

29 июля, 16:40
Последствия удара российских оккупантов по колонии в Еленовке, где незаконно удерживали пленных (Фото:Офіс Генерального прокурора / Telegram)

Последствия удара российских оккупантов по колонии в Еленовке, где незаконно удерживали пленных (Фото:Офіс Генерального прокурора / Telegram)

Офис генпрокурора в пятницу, 29 июля, начал досудебное расследование по факту удара российских оккупантов по колонии в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли около 40 человек.

Как сообщает пресс-служба ОГП в Telegram, уголовное дело открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По информации следствия, в пятницу страна-террорист нанесла удар по территории колонии № 120 в Еленовке. Около 40 человек погибли, 130 — были ранены. В колонии оккупанты незаконно удерживали гражданских и военнослужащих ВСУ.

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Ранее в патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста. Там также подчеркнули, что любая информация из российских Telegram-каналов и пропагандистских СМИ — это психологическая спецоперация против Азова и украинского общества.

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Кадр видео последствий обстрела колонии в Оленовке, опубликованного российскими пропагандистами (Фото:Кадр видео российских пропагандистов) «Чудовищное преступление РФ». Что стоит за массовым убийством украинских пленных в Еленовке и публикацией видео с пытками военного ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ. По информации Украины, оккупанты недавно перевели часть украинских защитников в барак, по которому ударили 29 июля.

Инфографика: НВ

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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Редактор: Нина Григорская

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