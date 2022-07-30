Украина начала процедуру возвращения тел погибших военнопленных в Еленовке — омбудсмен 30 июля, 15:29 Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина начала процедуру возвращения тел убитых оккупантами украинских военнопленных, которых удерживали в Еленовской колонии.



Об этом в эфире телемарафона заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в субботу, 30 июля.

Вчера, 29 июля, он официально обратился к руководителям Международного комитета Красного Креста и ООН для того, чтобы ему как уполномоченному Верховной Рады по правам человека дали возможность посетить место преступления. Также Лубинец обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы она тоже туда поехала.

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Сейчас, по его словам, украинские власти анализируют распространенное видео: как стоят обгоревшие кровати, тела погибших и т. п. Предполагается, что взрыв произошел внутри здания. Также Лубинец рассказал, что барак, где произошел теракт, был построен отдельно, что является «показателем того, что эта военная операция давно готовилась».

«Кроме того, об этом говорят пророссийские Telegram-каналы, где еще в июне обсуждалось, что ВСУ „рассматривают, что будут бить по Еленовке“. Был такой информационный вброс», — добавил он.

По словам омбудсмена, условия содержания людей в колонии нарушают пункты Женевской конвенции.

«Во-первых, это учреждение не может быть рассчитано на такое количество людей, там их тысячи находились. Неоднократно мы поднимали вопрос перед МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали: нарушение условий содержания, количество [удержанных], нет достаточно пищи, воды, медицинского обеспечения. И самое главное — это возле линии столкновения», — добавил Лубинец.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.



Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Я не видел, чтобы МККК очень настаивал попасть к пленным в Еленевку – Дмитрий Лубинец https://www.youtube.com/watch?v=PKWh-4QE75o

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