Украина начала процедуру возвращения тел погибших военнопленных в Еленовке — омбудсмен
Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украина начала процедуру возвращения тел убитых оккупантами украинских военнопленных, которых удерживали в Еленовской колонии.
Об этом в эфире телемарафона заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в субботу, 30 июля.
Вчера, 29 июля, он официально обратился к руководителям Международного комитета Красного Креста и ООН для того, чтобы ему как уполномоченному Верховной Рады по правам человека дали возможность посетить место преступления. Также Лубинец обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы она тоже туда поехала.
Сейчас, по его словам, украинские власти анализируют распространенное видео: как стоят обгоревшие кровати, тела погибших
«Кроме того, об этом говорят пророссийские Telegram-каналы, где еще в июне обсуждалось, что ВСУ „рассматривают, что будут бить по Еленовке“. Был такой информационный вброс», — добавил он.
По словам омбудсмена, условия содержания людей в колонии нарушают пункты Женевской конвенции.
«Во-первых, это учреждение не может быть рассчитано на такое количество людей, там их тысячи находились. Неоднократно мы поднимали вопрос перед МККК, чтобы они имели туда доступ и фиксировали: нарушение условий содержания, количество [удержанных], нет достаточно пищи, воды, медицинского обеспечения. И самое главное — это возле линии столкновения», — добавил Лубинец.
29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.
Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.
В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.
По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.
СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.
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