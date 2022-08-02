Оккупанты до сих пор не пускают Красный Крест в Еленовку, а сигнала от ООН нет — омбудсмен

2 августа, 01:09
В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 человек и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 человек и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты до сих пор не пустили представителей Международного комитета Красного Креста в оккупированную Еленовку Донецкой области, где совершили массовое убийство украинских военнопленных.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона в понедельник, 1 августа.

Лубинец напомнил, что предложил вместе с российским омбудсменом приехать в Еленовку, посетить раненых военнослужащих и, возможно, начать процедуру гуманитарных переговоров. Также он предложил, чтобы страна-агрессор предоставила международным экспертам доступ к месту трагедии. По словам омбудсмена, украинская сторона получила «сигнал», что Россия «рассматривает запрос».

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«Несмотря на заявления РФ, что они якобы дали доступ к месту трагедии представителям МККК и миссии ООН, я получил от МККК ответ, что им не дали доступ. Поэтому я вышел с инициативой…», — объяснил он.

Омбудсмен также добавил, что его офис получил сигнал от оккупантов о том, что они готовы вернуть тела защитников Украины «после окончания расследования».

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«Могу сообщить, что у нас есть коммуникация с МККК. По Организации Объединенных Наций у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день, сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Я могу это публично подтвердить», — сказал Лубинец.

Инфографика: НВ

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.

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29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области. В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

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В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россию нужно признать страной-террористом.

Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Еленовка. Взрыв был не снаружи, а с внутренней стороны здания – Елена Толкачева, Ангелы Азова

https://www.youtube.com/embed/0_BBJuQP0x0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область ООН Оленовка Омбудсмен Красный Крест Оленівка МККК Мониторинговая миссия ООН в Украине Военные преступления РФ Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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