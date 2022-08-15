Красный Крест был в Еленовке два раза, но не смог поговорить с пленными без свидетелей — спикер МККК 15 августа, 21:11 Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международный комитет Красного Креста два раза посещал военнопленных защитников Украины, которых удерживали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, но не смог поговорить с ними без свидетелей. Об этом заявил спикер МККК Александр Власенко в комментарии Суспільному в понедельник, 15 августа.

«К некоторым людям мы имеем доступ и имели доступ. В Еленовке мы действительно были два раза. После того, как туда переместили военнопленных, это было буквально через два-три дня после их перевозки в Еленовку», — сообщил он.



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По словам Власенко, визит продлился недолго и не полностью отвечал требованиям МККК: у представителей организации не было возможности осмотреть все помещения и поговорить с военнопленными без свидетелей. Он сказал, что целью этого визита было привести пленным питьевую воду на первое время.

Спикер МККК добавил, что сейчас у Красного Креста есть доступ к некоторым военнопленным, организация ведет переговоры по поводу Еленовки.

«Что касается Еленовки, мы, конечно, хотели увидеть этих людей. По этому поводу ведем переговоры. В принципе, таким камнем преткновения является то, что мы хотели увидеть людей. Для нас важно попасть именно в место, где они находились. Мы хотели увидеть людей, которые там были…», — также сказал он.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие. 3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация создаст группу для установления фактов теракта России в колонии оккупированной Еленовке Донецкой области.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.



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