«Убийство азовцев — истерика войск РФ». Оккупанты в тупике на юге и будут создавать напряжение на других участках фронта — Самусь

30 июля, 12:24
Эксклюзив НВ
Последствия обстрела колонии в Еленовке, где содержались в плену и бойцы Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия обстрела колонии в Еленовке, где содержались в плену и бойцы Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты не могут признаться российскому диктатору Владимиру Путину, что провалились, в том числе на юге Украины, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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«Вместо того, чтобы отводить войска, они продолжают их усиливать, пытаясь избежать разгрома. На что они надеются, я, честно говоря, не знаю. Случаи с убийством азовцев и это страшное видео [с пыткой военнопленного] демонстрируют истерику врага и они не знают, что дальше делать. Путину они говорят, что все выполнят. Они не могут ему заявить, что провалились, проиграли и нужно выводить войска из Украины, потому что дальше будет хуже. Потому что Путин надеется на энергетический крах Европы», — рассказал Самусь в эфире Радио НВ.

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Таким образом, по мнению эксперта, диктатор хочет надавить на Украину через Европу.

В то же время, продолжил Самусь, украинские войска готовят операцию по освобождению юга.

«Для россиян это огромная проблема. Фактически в окружении там сейчас находятся 15 тысяч военнослужащих с техникой. И выходов у них [почти нет] - сдаться в плен или погибнуть», - уверен эксперт.

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На фоне поиска выхода из тупика на юге, по мнению Самуся, Россия будет пытаться создавать напряжение на других участках фронта:

«На харьковском направлении есть угроза активизации. И мне кажется, <...> что они смогут спровоцировать [белорусского диктатора Александра] Лукашенко на прямое вступление в войну против Украины, чтобы создать еще один фронт у нас на севере и оттянуть таким образом украинские силы от юга».

https://www.youtube.com/watch?v=CWVq-JQB0YQ
Редактор: Юлия Козина

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