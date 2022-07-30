«Убийство азовцев — истерика войск РФ». Оккупанты в тупике на юге и будут создавать напряжение на других участках фронта — Самусь 30 июля, 12:24 Эксклюзив НВ Последствия обстрела колонии в Еленовке, где содержались в плену и бойцы Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты не могут признаться российскому диктатору Владимиру Путину, что провалились, в том числе на юге Украины, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

«Вместо того, чтобы отводить войска, они продолжают их усиливать, пытаясь избежать разгрома. На что они надеются, я, честно говоря, не знаю. Случаи с убийством азовцев и это страшное видео [с пыткой военнопленного] демонстрируют истерику врага и они не знают, что дальше делать. Путину они говорят, что все выполнят. Они не могут ему заявить, что провалились, проиграли и нужно выводить войска из Украины, потому что дальше будет хуже. Потому что Путин надеется на энергетический крах Европы», — рассказал Самусь в эфире Радио НВ.

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Таким образом, по мнению эксперта, диктатор хочет надавить на Украину через Европу.

В то же время, продолжил Самусь, украинские войска готовят операцию по освобождению юга.

«Для россиян это огромная проблема. Фактически в окружении там сейчас находятся 15 тысяч военнослужащих с техникой. И выходов у них [почти нет] - сдаться в плен или погибнуть», - уверен эксперт.

На фоне поиска выхода из тупика на юге, по мнению Самуся, Россия будет пытаться создавать напряжение на других участках фронта:

«На харьковском направлении есть угроза активизации. И мне кажется, <...> что они смогут спровоцировать [белорусского диктатора Александра] Лукашенко на прямое вступление в войну против Украины, чтобы создать еще один фронт у нас на севере и оттянуть таким образом украинские силы от юга».

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