Умер защитник Мариуполя командир полка Азов Олег Мудрак 22 февраля, 21:48 Олег Мудрак (Фото:_mudrak.d_/Insatram)

Ушел из жизни защитник Азовстали, капитан и командир первого батальона полка Азов Олег Мудрак с позывным Сухарь. Он пережил российский плен и пытки.

Об этом сообщил племянник украинского защитника Даниил в Instagram.

Даниил пишет, что его дядя всегда говорил, что не хотел, чтобы его смерть была «праздником слез». Он хотел, чтобы его близкие собирались вместе и улыбаясь вспоминали лучшие моменты, связанные с ним.

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«Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня», — написал племянник воина ВСУ.

Он не уточнил причины смерти Мудрака, однако жена командира Азова Редиса Екатерина Прокопенко распространила в Instagram сообщение, что у бойца, который пережил пытки, плен и Еленовку, уже дома не выдержало сердце.

«У военного, который прошел ад, остановилось сердце. Последствия плена и пыток. Не хочу думать о том, что нас ожидает впереди, но мы обязательно отомстим», — говорится в сторис Прокопенко.

Фото: Скриншот koza_rohata_/Instagram

Олег Мудрак принимал участие в войне с первых дней 2014 года. В 2022 году он вместе с побратимами защищал Мариуполь, а затем Азовсталь.

В мае 2022 года 36-летний Сухарь попал в российский плен, где очень похудел. В августе прошлого года журналист и писатель Станислав Асеев опубликовал фото, как герой изменился за это время.

Фото: Станіслав Асєєв/Twitter