Азов — Путину: Вы сами будете казнены. За Еленовку будет мстить каждый украинец
Врио команира полка Азов майор Никита Надточий выступил с заявлением после теракта России в Еленовке (Фото:Скриншот видео АЗОВ — Мариуполь/Telegram)
Полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, актом публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.
Об этом заявил майор Никита Надточий, временно исполняющий обязанности командира Азова.
По его словам, россияне привыкли, что их никто не привлечет к ответственности — даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны.
«Поэтому мы, Азов, Украина как государство, и весь цивилизованный мир дадим отпор, чтобы Россия это запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились — на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание», — подчеркнул Надточий во время видеообращения 30 июля.
Он добавил, что РФ сначала лгала, а сегодня подтвердила преступление заявлением своего посольства в Великобритании — в нем сказано, что бойцы Азова «заслуживают казни через повешение».
Врио командира полка заявил, что «в доме повешенного о веревке не говорят», обратившись к российскому диктатору Владимиру Путину, который, по его словам, лично несет ответственность за это преступление.
«Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению международного трибунала варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что убила Азов, казнила. Но Азов теперь — вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего побратима», — сказал Надточий.
Ранее оккупанты опубликовали список погибших военнопленных в Еленовке. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не получал эти данные. По его словам, Украина начала процесс возвращения тел погибших, а сам он требует предоставить ему возможность приехать на место преступления.
29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.
Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.
В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.
СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.
По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.
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