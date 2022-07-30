Азов — Путину: Вы сами будете казнены. За Еленовку будет мстить каждый украинец 30 июля, 18:32 Врио команира полка Азов майор Никита Надточий выступил с заявлением после теракта России в Еленовке (Фото:Скриншот видео АЗОВ — Мариуполь/Telegram)

Полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, актом публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

Об этом заявил майор Никита Надточий, временно исполняющий обязанности командира Азова.

По его словам, россияне привыкли, что их никто не привлечет к ответственности — даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны.

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«Поэтому мы, Азов, Украина как государство, и весь цивилизованный мир дадим отпор, чтобы Россия это запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились — на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание», — подчеркнул Надточий во время видеообращения 30 июля.

Он добавил, что РФ сначала лгала, а сегодня подтвердила преступление заявлением своего посольства в Великобритании — в нем сказано, что бойцы Азова «заслуживают казни через повешение».



Врио командира полка заявил, что «в доме повешенного о веревке не говорят», обратившись к российскому диктатору Владимиру Путину, который, по его словам, лично несет ответственность за это преступление.



«Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению международного трибунала варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что убила Азов, казнила. Но Азов теперь — вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего побратима», — сказал Надточий.

Ранее оккупанты опубликовали список погибших военнопленных в Еленовке. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не получал эти данные. По его словам, Украина начала процесс возвращения тел погибших, а сам он требует предоставить ему возможность приехать на место преступления.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Еленовка. Взрыв был не извне, а с внутренней стороны здания – Елена Толкачева, Ангелы Азова https://www.youtube.com/watch?v=0_BBJuQP0x0

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