Украинская правозащитница Елена Шевченко стала женщиной года по версии журнала TIME

2 марта, 19:53
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Елена Шевченко (Фото:Helen Angelova для Amnesty International Ukraine)

Елена Шевченко (Фото:Helen Angelova для Amnesty International Ukraine)

Украинская правозащитница, глава общественной ЛГБТКИ-организации Инсайт и соорганизаторка Марша Женщин Елена Шевченко стала женщиной года по версии журнала TIME.

TIME каждый год выбирает 12 женщин-лидерок, которые оказали значительное влияние в своих сферах деятельности и сделали вклад в борьбу за права человека.

https://twitter.com/TIME/status/1631281959673516032

С 2017 года, когда Шевченко стала соучредителем организации Инсайт, она семь раз подвергалась нападениям. В интервью TIME активистка рассказала, что во время войны представители ЛГБТКИ-сообщества в Украине сталкиваются с жестокой дискриминацией, большая часть гуманитарной помощи не учитывает потребности людей с инвалидностью, а уровень сексуального насилия значительно возрос. В 2022 году они вместе с коллегами собрали более 400 тысяч долларов на гуманитарную помощь женщинам из уязвимых категорий и ЛГБТКИ-сообществу, оказывали юридическую и психологическую поддержку.

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«Это ежедневная борьба. Нужно напомнить, что женщины — это не те, которым просто нужно рожать новых солдат и заботиться о наших героях», — говорит Шевченко.

Среди других лидерок, которые стали женщинами года, — австралийская актриса Кейт Бланшетт, пакистанская правозащитница и экоактивистка Айша Сиддика, сомалийская и британская боксерка Рамла Али, иранская диссидентка Масих Алинежад, американская инди-рок-музыкантка Фиби Бриджерс и другие.

«Горжусь быть в одном списке с Кейт Бланшетт, Меган Рапино, Анжелой Бассет и другими выдающимися женщинами. Я посвящаю эту победу всем невидимым женщинам Украины, которые делают невозможное, приближая нашу победу», — написала Шевченко в Facebook.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Активисты Волонтеры Гуманитарная помощь ЛГБТ Правозащитники Феминизм Time Активистка Марш женщин

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