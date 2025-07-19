Отменить «особый» статус русского языка. Новый языковой омбудсмен рассказала о ключевых направлениях в своей работе

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала о ключевых направлениях, которыми будет заниматься на должности. Среди них — отмена особого статуса русского языка.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу, опубликованном в субботу, 19 июля.

«Я очертила для себя несколько ключевых направлений, которые считаю неотложными. Принципиальная задача, которая имеет не только гуманитарное, но и юридическое и символическое измерения — это защита украинского языка на оккупированных территориях», — заявила она.

Ивановская добавила, что речь идет о фиксации языковых преступлений на временно оккупированных территориях, а также подготовка к языковой реинтеграции после освобождения захваченных Россией территорий.

«Речь идет также о том, чтобы засвидетельствовать: языковая агрессия РФ является частью ее вооруженной агрессии. И мы должны отвечать не только оружием, но и словом — сознательным, государственным, человечным», — считает она.

Языковой омбудсмен рассказала, что еще одной ее задачей будет признание украинского жестового языка как составляющей языковой политики. Также она пообещала не оставить без внимания функционирование украинского языка в эмиграции.

Омбудсмен подчеркнула важность уважения к языкам национальных меньшинств и в то же время призвала к формированию единого украиноязычного пространства.

«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности отменить особый статус русского языка (вероятно, речь идет о 10 статье Конституции Украины — ред.), который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — отметила она.заокн

15 июля Кабмин назначил уполномоченным по защите государственного языка филолога Елену Ивановскую.

2 июля Кабинет министров уволил языкового омбудсмена Тараса Кремня из-за истечения срока, в течение которого он мог занимать должность. Он проработал уполномоченным по защите государственного языка с 8 июля 2020 года. Кремень был соавтором Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

19 июня представители общественности в открытом обращении призвали Кабмин не допустить ослабления института языкового омбудсмена и снова назначить на должность Кременя.