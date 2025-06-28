Елена Бережная вышла из СИЗО после приговора за госизмену (Фото: Скриншот из видео/Владимир Быстряков)

Елена Бережная — мать экс-нардепа от Партии регионов VI и VII созывов Ирины Бережной — вышла из СИЗО. В декабре 2024 года украинский суд приговорил ее к 14 годам за решеткой за государственную измену.

Об этом сообщил композитор Владимир Быстряков, который открыто поддерживает российскую агрессию против Украины.

Как отметил Главком, сейчас идет рассмотрение апелляционной жалобы, и суд решил изменить меру пресечения, разрешив освобождение под залог в размере 302 тысяч гривен. Причиной такого решения стало состояние здоровья осужденной: во время одного из заседаний у Бережной случился инсульт, после чего ее госпитализировали.

После освобождения из-под стражи Елена Бережная заявила, что провела в изоляторе три с половиной года в условиях «пыток и унижений», однако, по ее словам, «сломать ее властям не удалось».

В декабре 2024 года СБУ сообщила, что суд признал Елену Бережную виновной в государственной измене и приговорил к 14 годам тюрьмы.

СБУ отмечала, что подозреваемую задержали в марте 2022 года в Киеве. Ее подозревали в том, что она работала на ФСБ страны-агрессора РФ, состояла в близком окружении экс-премьер-министра Николая Азарова, а также осуществляла подрывную деятельность в Украине «под прикрытием» должности главы одной из общественных организаций.

По версии следствия, фигурантка готовила тезисы для речи постоянного представителя РФ при ООН Виталия Небензи на 11-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая проходила в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В СБУ добавили, что фигурантка делала для российских оккупантов «отчеты» по общественно-политической ситуации в Украине.

Экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Ирина Бережная, дочь Елены Бережной, погибла в автомобильной катастрофе в августе 2017 года. Авария произошла в Хорватии, в районе побережья Адриатического моря.

В ДТП погиб и водитель автомобиля, а 8-летняя дочь Ирины Бережной получила легкие телесные повреждения.