В Запорожской области восстановили электроснабжение, на Днепропетровщине работы продолжаются

В Запорожской области электроснабжение восстановлено. В первую очередь питание подали на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В Запорожской области электроснабжение восстановлено. В первую очередь питание подали на объекты критической инфраструктуры.

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В Запорожье все больницы работают в штатном режиме и во время обесточивания автоматически переходили на генераторы. В области также развернули Пункты несокрушимости.

На Днепропетровщине восстановление электроснабжения продолжается, подключение происходит постепенно.

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях

Ранее сообщалось, что в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самой сложной оставалась ситуация на Днепропетровщине, в Киевской области и в Киеве.

В Днепропетровской области тогда было обесточено более 130 тысяч потребителей.

Перед этим, 7 января, Россия нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей — регионы полностью остались без света. Все больницы Днепра перевели на автономное питание, а школьные каникулы продлили.

Мэр Днепра Борис Филатов тогда заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня, подчеркнув, что с технической точки зрения это один из самых сложных энергетических кризисов.