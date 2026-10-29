По словам мэра, медучреждение располагает резервными источниками питания, однако во время отключений лифты не работали (Фото: /konotop.in.ua/)

В Конотопе Сумской области не ожидают восстановления нормального электроснабжения до весны после российских ударов. В то же время город получил топливо для генераторов в «пунктах несокрушимости» и готовится к возможным длительным отключениям света зимой.

Об этом 28 октября заявил Суспільному городской голова Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, энергетики постепенно восстанавливают поврежденную инфраструктуру, однако часть линий уже вышла из строя, а общие разрушения остаются значительными.

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«Я думаю, что до весны нормального электроснабжения в Конотопе точно не будет. Сдвиги, действительно, какие-то будут», — сказал Семенихин.

Он добавил, что зимой город в большинстве случаев рассчитывает работать на генераторах. Топливо для них передают, в частности, города-партнеры Каменец-Подольский и Ивано-Франковск. ЮНИСЕФ также предоставляет топливо для больницы.

По словам мэра, медучреждение располагает резервными источниками питания, однако во время отключений лифты не работали, так как их не учли при обустройстве системы резервного энергоснабжения. Устранить проблему планируют примерно за неделю-полторы. Магнитно-резонансный томограф не работал из-за отсутствия генератора у частного владельца оборудования.

Некоторые «пункты несокрушимости» получили критические повреждения в результате российских ударов. Вместо них открыли альтернативные пункты. Городские власти также обустраивают места для обогрева на случай перебоев с теплоснабжением.

Отсутствие электроснабжения в Конотопе — что известно

В ночь на 24 октября российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской общине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, школа и частные дома.

27 октября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сроки восстановления электроснабжения остаются неизвестными. По его словам, местная больница вынуждена работать от генераторов, а в большей части города отсутствует газ.

В то же время водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

28 октября премьер-министр Сергей Корецкий провел разговор с мэром Конотопа по поводу ситуации в городе. Он поручил Минэнерго совместно с «Укрэнерго» срочно разобраться в ситуации и как можно скорее восстановить электроснабжение.

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В то же время 28 октября в «Укрэнерго» сообщили, что электроснабжение в Конотопе могут восстановить для всех потребителей до конца суток. Изначально из-за ограничений сети напряжение планировали подавать поочередно, пока энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.