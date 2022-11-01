В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения 1 ноября, 11:25 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

По состоянию на вторник, 1 ноября, в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

«По состоянию на вторник, 1 ноября, в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения», — говорится в сообщении.

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По словам Кулебы, энергетики работают над восстановлением круглосуточно и делают невероятное.

«В 6:15 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения», — сказал он.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение после вчерашних массированных ракетных ударов по Украине и повреждения энергообъекта в Киевской области.

Для этого столичные энергетики и коммунальщики работали почти сутки. Однако плановые отключения света в столице продолжатся из-за дефицита в энергосистеме.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.