Свириденко заявила, что в Чернигове полностью восстановили электроснабжение

Чернигов без света в результате российских ударов по энергетике региона 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

По состоянию на пятницу, 24 октября, в Чернигове полностью восстановили электроснабжение после атаки РФ на энергообъекты области. Об этом во время заседания Верховной рады сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

20 октября Чернигов и северные общины области остались без электричества из-за массированной атаки РФ.

Как сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, Черниговщина подверглась масштабной атаке, в результате которой беспилотники попали в энергообъекты области: один на объект теплоснабжения и другой — на энергообъект в двух общинах Черниговского района.

24 октября Чаус заявил, что за прошедшие сутки Черниговщина подверглась 44 обстрелам, взрывы прогремели в 22 населенных пунктах. Ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной.

Взрывы, которые слышали в Чернигове, произошли на окраинах города в промышленной зоне, в основном под удар попали приграничные населенные пункты области, добавил Чаус.

Ночью 24 октября Россия атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, из-за чего сегодня в 12 регионах действуют графики отключения света с 07:00 до 23:00.

Последствия предыдущих обстрелов осложняют ситуацию на Черниговщине и вызвали обесточивание в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, аварийно-восстановительные работы продолжаются.