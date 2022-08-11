«Оккупанты скажут — усталость металла». В Херсонской области упали электроопоры между ЗАЭС и Крымом — Хлань

11 августа, 15:33
Рухнувшие электроопоры (Фото:Труха Херсон/Telegram)

Рухнувшие электроопоры (Фото:Труха Херсон/Telegram)

Электроопоры, которые соединяют Запорожскую АЭС с временно оккупированным Крымом, упали на захваченных территориях Херсонской области, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

В комментарии 24 каналу он уточнил, что опоры от Каховки до Чаплынки, которые соединяют, в том числе ЗАЭС с Крымом, рухнули в среду, 11 августа. Это произошло на следующий день после того как россияне заявили, что подсоединят атомную электростанцию во временно захваченном Энергодаре ​​к энергосистеме РФ.

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«Если мы послушаем оккупантов, тогда будет или хлопок, или усталость металла. Но мы же понимает, что они падают, потому что так нужно», — намекнул Хлань на работу херсонских партизан.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Партизаны Херсонская область ЗАЭС

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