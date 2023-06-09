Электронный кабинет Защитника. Военные получат доступ к 200 услугам в смартфоне 9 июня, 11:04 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

В столичной мэрии членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников и ветеранам презентовали новый сервис, который создает столица, — Электронный кабинет Защитника. Он позволит получать услуги по принципу «единого окна».

Об этом сообщила КГГА в своем Telegram-канале.

Сервис на почти 200 услуг

Сервис разработали для украинских защитников, которые возвращаются домой, и сталкиваются с одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им надо собрать множество документов в куче инстанций.

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Именно с целью облегчить им жизнь Киев, как современный цифровой город, разрабатывает и внедрит Электронный кабинет Защитника. В нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 — государственных. От социальных и медицинских — до образовательных и помощи в трудоустройстве.

Сервис запустят до конца 2023 года

Сервис позволит получать услуги по принципу «единого окна». В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения.

Запустить работу Электронного кабинета Защитника город планирует до конца 2023 года.