Электронные социальные карты: что это такое и в каких областях появится новая услуга 12 сентября, 15:26 Электронные социальные карты (Фото:pikselstock/depositphotos)

В Украине в четырех областях стартовало бета-тестирование системы электронного кейс-менеджмента (электронные социальные карты).

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Реализация проекта в четырех областях

Отныне в случае обращения человека за социальной помощью вся информация о нем будет попадать на планшет к кейс-менеджеру и на каждого человека будут делать электронную персональную карточку с социальной историей. Это что-то вроде медицинской карты с историей лечения.

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Благодаря персональной социальной карте кейс-менеджер сразу будет видеть, какие социальные услуги лицу уже предоставляли, чтобы помочь ему в сложной ситуации. Таким образом он сразу будет понимать, что нужно человеку и что государство может ему предложить.

Сейчас проект будут реализовывать в четырех областях — Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Электронная социальная карта: быстрая оценка потребностей и услуг

«Это сервис, который позволяет социальным работникам с помощью планшета сделать оценку потребностей человека, а затем — сгенерировать для него необходимые предложения услуг и следить за качеством и эффективностью их предоставления. Это будет некая персональная социальная карта человека со всеми рекомендациями и предлагаемыми сервисами, примерно так же как электронная медицинская карта пациента», — рассказала Оксана Жолнович.

По ее словам, в персональные социальные карточки будут включать и медицинские данные, в частности относительно потребностей в социальных услугах во время реабилитации.