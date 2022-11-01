Не только антибиотики. С сегодняшнего дня в Украине введены электронные рецепты на еще одну категорию лекарств 1 ноября, 09:45 Некоторое время продлится переходный период: лекарства можно купить как по электронному, так и по бумажному рецепту (Фото:vsn.in.ua)

Со вторника, 1 ноября, в Украине вводятся электронные рецепты на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества.

Это решение регулируется соответствующим приказом Министерства здравоохранения.

Такие препараты применяют для лечения психических и невротических заболеваний, а также как обезболивающее — в частности, при онкозаболеваниях, тяжелых травмах или после инфаркта, напоминает Суспільне.



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Е-рецепт на такие препараты будет действителен в течение 10 суток.



Электронный рецепт можно получить дистанционно, однако первый визит к врачу должен быть очным. Обычные рецепты на препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, выписывают на бланках строгой отчетности, где не допускаются помарки.



«Для пациентов улучшится система обслуживания, потому что бумажные рецепты довольно часто выписываются с ошибками, помарками, с исправлениями. В аптеке их не принимают и пациент вынужден вернуться к врачу, переписать рецепт, снова ехать в аптеку. С электронным рецептом основная масса таких моментов нивелируется», – рассказал Суспільному заведующий аптекой Александр Ломака.



Однако как минимум до конца 2022 года в ходу будут как электронные, так и традиционные бумажные рецепты, поскольку не все медучреждения Украины подключены к ЭСЗ (электронной системе здравоохранения).



"Кроме отсутствия технической возможности в некоторых медучреждениях, в Украине продолжается война. Поэтому внедряется переходный период, когда можно выписывать и электронный и бумажный рецепт. Возможны перебои со светом и с доступом к интернету в том или ином регионе. Так что смешанная система будет действовать как минимум до конца года, а дальше будем смотреть по ситуации с безопасностью в нашей стране", — подчеркнула Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения.



Напомним, с 1 августа антибиотики в Украине начали отпускаться по электронному рецепту, однако переходный период для этой категории лекарств также продолжается.