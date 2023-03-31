Ляшко объяснил, как будут работать электронные рецепты на лекарства с 1 апреля

31 марта, 18:30
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С апреля рецептурные лекарства будут продавать по электронным рецептам (Фото:Pexels / Pixabay.com)

С апреля рецептурные лекарства будут продавать по электронным рецептам (Фото:Pexels / Pixabay.com)

С 1 апреля рецептурные препараты в аптеке можно будет получить как по бумажному, так и по электронному рецепту.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в Facebook и объяснил особенности.

Ляшко подчеркнул, что по электронным рецептам будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных. На этих лекарствах в инструкции по применению указывалось, что их можно купить только по рецепту.

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«По факту, единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех — и врача, и пациента, и фармацевта» — пишет он.

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Минздрав добавил, что на время переходного периода, который будет действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке — электронным или бумажным, сказал Ляшко.

Он напомнил, что на антибиотики электронный рецепт заработал еще в апреле 2022 года.

«Лекарство — это не конфеты, а серьезные активные вещества, которые без надлежащего врачебного контроля могут нанести вред жизни и здоровью человека», — отметил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Рецепты Виктор Ляшко электронные рецепты

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