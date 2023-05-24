Быстро и удобно. Как обменять водительское удостоверение в приложении Дія — новая услуга
В Дії теперь можно обменять или восстановить водительское удостоверение (Фото:didesign/depositphotos)
Замените свое водительское удостоверение быстро и удобно, в несколько кликов, не выходя из дома, офиса или кафе, используя возможности онлайн-сервиса.
Со вчерашнего дня, 23 мая, заявление о замене водительского удостоверения можно подать через приложение Дія. Готовое водительское удостоверение можно получить в сервисном центре МВД. Или же, если хотите, вы можете отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.
Почему нужно заменять водительское удостоверение?
- Если вы потеряли или повредили свое водительское удостоверение.
- Если вы изменили свою фамилию.
- Если срок действия вашего первого удостоверения, полученного как новичок, закончился.
- Если вы желаете обменять свое пластиковое удостоверение на электронное.
Для получения услуги через Дію нужно:
- Авторизоваться в приложении.
- Обновить приложение, чтобы услуга стала доступной.
- Нажать Услуги.
- Нажать Замена водительского удостоверения.
- Выбрать причину замены.
- Выбрать сервисный центр, в котором удобно забрать документ.
- Подтвердить контактные данные и подписать заявление.
- В течение 10 минут оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.
- Ждать приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать готовое удостоверение (о готовности документа поступит push-уведомление).
Пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины отмечает, что с запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а получить только цифровой документ. По информации ГСЦ МВД Украины, электронное удостоверение действует на всей территории Украины.
Напомним, на время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной.