Быстро и удобно. Как обменять водительское удостоверение в приложении Дія — новая услуга

24 мая, 14:17
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В Дії теперь можно обменять или восстановить водительское удостоверение (Фото:didesign/depositphotos)

В Дії теперь можно обменять или восстановить водительское удостоверение (Фото:didesign/depositphotos)

Замените свое водительское удостоверение быстро и удобно, в несколько кликов, не выходя из дома, офиса или кафе, используя возможности онлайн-сервиса.

Со вчерашнего дня, 23 мая, заявление о замене водительского удостоверения можно подать через приложение Дія. Готовое водительское удостоверение можно получить в сервисном центре МВД. Или же, если хотите, вы можете отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

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Почему нужно заменять водительское удостоверение?

  • Если вы потеряли или повредили свое водительское удостоверение.
  • Если вы изменили свою фамилию.
  • Если срок действия вашего первого удостоверения, полученного как новичок, закончился.
  • Если вы желаете обменять свое пластиковое удостоверение на электронное.

Для получения услуги через Дію нужно:

  1. Авторизоваться в приложении.
  2. Обновить приложение, чтобы услуга стала доступной.
  3. Нажать Услуги.
  4. Нажать Замена водительского удостоверения.
  5. Выбрать причину замены.
  6. Выбрать сервисный центр, в котором удобно забрать документ.
  7. Подтвердить контактные данные и подписать заявление.
  8. В течение 10 минут оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.
  9. Ждать приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать готовое удостоверение  (о готовности документа поступит push-уведомление).
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Пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины отмечает, что с запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а получить только цифровой документ. По информации ГСЦ МВД Украины, электронное удостоверение действует на всей территории Украины.

Напомним, на время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Автомобиль Водитель Водительские права ДІЯ

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