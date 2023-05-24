Быстро и удобно. Как обменять водительское удостоверение в приложении Дія — новая услуга 24 мая, 14:17 В Дії теперь можно обменять или восстановить водительское удостоверение (Фото:didesign/depositphotos)

Замените свое водительское удостоверение быстро и удобно, в несколько кликов, не выходя из дома, офиса или кафе, используя возможности онлайн-сервиса.

Со вчерашнего дня, 23 мая, заявление о замене водительского удостоверения можно подать через приложение Дія. Готовое водительское удостоверение можно получить в сервисном центре МВД. Или же, если хотите, вы можете отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

Видео дня

Почему нужно заменять водительское удостоверение?

Если вы потеряли или повредили свое водительское удостоверение.

Если вы изменили свою фамилию.

Если срок действия вашего первого удостоверения, полученного как новичок, закончился.

Если вы желаете обменять свое пластиковое удостоверение на электронное.

Для получения услуги через Дію нужно:

Авторизоваться в приложении. Обновить приложение, чтобы услуга стала доступной. Нажать Услуги. Нажать Замена водительского удостоверения. Выбрать причину замены. Выбрать сервисный центр, в котором удобно забрать документ. Подтвердить контактные данные и подписать заявление. В течение 10 минут оплатить услугу, иначе заявление аннулируется. Ждать приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать готовое удостоверение ( о готовности документа поступит push-уведомление).

Пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины отмечает, что с запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а получить только цифровой документ. По информации ГСЦ МВД Украины, электронное удостоверение действует на всей территории Украины.

Напомним, на время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной.