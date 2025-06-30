Электронная трудовая книжка 2025: для чего нужна и как подготовить бумажную трудовую для оцифровки

30 июня, 09:10
Электронная трудовая книжка (Фото: tsn.ua)

С недавних пор украинцы могут использовать цифровые аналоги бумажной трудовой книжки — электронные трудовые книжки. Информацию об электронной трудовой книжке на сайт ПФУ может вносить как работник, так и работодатель.

Для чего нужны электронные трудовые книжки

Электронные трудовые книжки — это цифровые аналоги бумажных. Они официально действуют в Украине с 10 июня 2021 года.

Их внедрили, чтобы усовершенствовать учет трудовой деятельности украинцев и уменьшить бумажный документооборот. Также это уменьшает риск потери или повреждения документов.

Теперь работники могут в любой момент проверить свой страховой стаж — период, в течение которого они платили страховые взносы в Пенсионный фонд (до 2004 года этот стаж назывался трудовой). А в будущем — автоматически выйти на пенсию без визита в Пенсионный фонд.

Оцифровка трудовых книжек продлится пять лет (с 2021 до 2026 года). После этого данные внесут в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и будет сформирован конечный вариант электронной трудовой книжки. С тех пор бумажная версия будет ненужной.

По желанию работник может хранить бумажную версию у себя или вести параллельно с электронной версией.

Как подготовить трудовую книжку для оцифровки

Перед подачей сканированных копий трудовых книжек для оцифровки через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины необходимо провести их тщательный аудит. Все записи в трудовой книжке должны соответствовать требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.

Что нужно проверить в первую очередь:

Титульный лист (первая страница) должен содержать:

▪ фамилия, имя, отчество и дата рождения работника (указаны полностью, без сокращений);

▪ подпись владельца трудовой книжки, подтверждающая правильность данных;

▪ подпись ответственного лица за выдачу трудовых книжек;

▪ печать учреждения, которое впервые заполняло трудовую книжку.

Если фамилия, имя, отчество или дата рождения указаны с ошибками, изменения можно внести по последнему месту работы на основании соответствующих документов или в судебном порядке.

Проверка записей о работе:

▪ Все записи о приеме, переводе или увольнении должны быть правильными и соответствовать оригиналам приказов.

▪ Если запись сделана с ошибкой, ее исправляет предприятие, где она была внесена.

▪ В случае ликвидации предприятия исправления вносит правопреемник, а при его отсутствии — соответствующий архив.

Напомним, загрузить скан-копию трудовой книжки для оцифровки через портал ПФУ можно самостоятельно.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд Трудовая книжка Страховой стаж Электронный документооборот Документы Персональные данные Работа Трудоустройство Предприятия

