Электронная очередь. Как Укрзализныця будет решать проблему с нехваткой билетов

Новый билет, который появится в системе, будет попадать первому из электронной очереди

Укрзализныця разрабатывает сервис, который позволит пассажирам становиться в список ожидания за билетами на поезд, которые накануне раскупили, и будут получать уведомления, когда появятся свободные места. Об этом - в сюжете Радио НВ.

О такой новации сообщил руководитель департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан в интервью изданию Delo.ua. Когда появится свободный билет, он не попадет в общую систему продажи, а сначала пройдет через лист ожидания.

Билет попадет первому в очереди

Красноштан добавил, что для этого специальная функция на сайте Укрзализныци. Необходимо будет зайти в личный кабинет пользователя.

Указанный билет попадет первому, кто будет в очереди. Если кто-то сдаст свой билет, или поезд получит дополнительные вагоны, пользователя уведомят через смс или отправят письмо на электронную почту.

В Укрзализныце ожидают, что это частично решит проблему с билетами. Однако для кардинальных изменений необходима государственная поддержка и обновление подвижного состава, добавил чиновник.

Чат-боты на сайте Укрзализныци

Когда именно система заработает - пока неизвестно, добавил Александр Красноштан.

Он отметил, что сегодня проблемы с покупкой билетов онлайн возникают, в частности, из-за огромного количества чат-ботов в мессенджерах. По его словам, онлайн-система продажи билетов маломощная, а боты постоянно делают запрос о наличии билетов, поэтому сайт Укрзализныци начинает плохо работать.

Чат-бот не может влиять на систему предприятия, поскольку работает через официальных агентов Укрзализныци, то есть ПриватБанк, сказал один из соучредителей популярного чат-бота по поиску билетов RailwayBot Антон Библий.

Комфорт пассажиров

Электронный сервис вряд сможет глобально решить проблему нехватки билетов, отметил эксперт экономического развития и транспортной инфраструктуры в Украинском институте будущего Ярослав Пилипчук.

Чат бот не может влиять на систему, поскольку работает через официальных агентов Укрзализныци

"Нужно начать проводить внутри Укрзализныци аудит эффективности, чтобы не было коррупционных схем и воздействий. Во-вторых, искать финансовые модели для инвестирования для улучшения комфорта пассажиров. В-третьих, поставить увеличение цен на билеты. Но это должно быть на третьем месте после того, как мы предоставим пассажиру комфорт", - рассказал Пилипчук.

По официальной информации от Укрзализныци, в прошлом году компания понесла убытки от пассажирских перевозок на сумму в 10 млрд грн. 6 млрд из них пришлись на поезда дальнего следования.

Директор по стратегическому развитию и инвестициям Укрзализныци Антон Саболевський ранее отметил, что предприятию необходимо привлечь более 10 млрд грн инвестиций в течение следующих 5 лет для обеспечения пассажирских перевозок.