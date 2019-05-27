Электрофорез и грязевые ванны — в прошлом: Минздрав внедряет доказательные методы реабилитации Сегодня, 16:39 2813 Цей матеріал також доступний українською НВ По словам Супрун, эффективность некоторых методов реабилитации сомнительна НВ

Министерство здравоохранения Украины решило отказаться от недоказательных и малоэффективных методов реабилитации пациентов.

Об этом у себя в Facebook рассказала глава ведомства Ульяна Супрун.

«Лечение» ваннами с глиной, парафином или электрофорез — окончательно в прошлом. Это важный шаг в преодолении недоказательной и малоэффективной реабилитации. Например, электрофорез — до сих пор распространенный метод функциональной реабилитации, впрочем, это отнюдь не свидетельствует о его эффективности. Аппаратная физиотерапия — лишь вспомогательное средство реабилитации", — написала она.

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В связи с этим министерство вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов.

В частности, врача физической и медицинской реабилитации, физического терапевта, эрготерапевта, ассистента физического терапевта и ассистента эрготерапевта, которые будут проводить реабилитацию с помощью доказательных методов.

«Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, языковой терапевт и другие специалисты по необходимости. Работа таких команд будет направлена, ​​прежде всего, не на само заболевание или травму пациента, а на устранение ограничения деятельности вследствие болезни или травмы», — добавила Супрун.

Напомним, ранее глава Минздрава развенчала самые популярные мифы о вакцинации.