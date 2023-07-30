Украина сможет обеспечить себя электроэнергией следующей зимой — Минэнерго

30 июля, 04:42
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Электроэнергия (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Электроэнергия (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Украина во время отопительного сезона 2023−2024 сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии. Росссийские атаки также вероятны, но они будут иметь временный характер.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью чиновника телеканалу Ми — Україна.

Глава Минэнерго выразил уверенность, что Украина, несмотря на трудности при ремонте энергосистемы из-за российских обстрелов, сможет к началу отопительного сезона обеспечить 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

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Галущенко обратил внимание, что в Украине сейчас внедряются новые методы повышения энергоснабжения. Министр высказал уверенность в успешном сочетании всех таких усилий для обеспечения надежного энергоснабжения в холодную пору.

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Что касается вероятности продолжения РФ атак на объекты энергетики в Украине Галущенко призвал учитывать, что наша страна благодаря увеличению и улучшению систем противовоздушной обороны лучше защищает небо, чем в прошлом году.

И хотя масштабы будущих российских ракетных и беспилотных атак неизвестны, министр заверил, что Украина будет готова провести необходимый ремонт.

Он также отметил, что государство активно работает над расширением своего энергетического потенциала, и с оптимизмом смотрит на способность Украины удовлетворить свои потребности в энергии в зимний сезон.

В то же время Галущенко призывает граждан учитывать, что генераторы и павербанки — лишними не будут.

«Я говорю всем, чтобы они были… Имейте, покупайте, а мы делаем все, чтобы они вам не понадобились», — сказал глава Минэнерго.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Электроэнергия Минэнерго Война в Украине Война России против Украины

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