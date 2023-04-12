Солнечные станции для частных домов в условиях войны 12 апреля, 10:00 Новости компаний freepik

В последние годы в Украине сектор солнечной энергетики наращивал мощности рекордными темпами. Так, в 2020 году Украина вошла в топ-5 европейских стран по темпам роста отрасли солнечной энергетики, а в сентябре 2022 года в Украине официально насчитывалось уже около 51,5 тысячи домохозяйств, которые используют солнечные панели. Опыт использования домашних электростанций в ходе военных действий подчеркнул важность децентрализованной локальной генерации.

Новое понимание солнечной энергетики

Начало полномасштабных боевых действий изменило отношение к солнечной энергетике — на первый план вышли вопросы энергетической безопасности и независимости. Благодаря солнечным электростанциям (СЭС) жители, находившиеся в зоне боевых действий, имели доступ к электроэнергии и могли обеспечить освещение в укрытиях, приготовить еду и зарядить гаджеты, чтобы не остаться без связи в сложные времена. Солнечные станции также были повреждены в результате обстрелов, но имели возможность продолжить работу с потерями в мощности, отсоединив разрушенные модули.

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Андрей Горчинский

Андрей Горчинский из села Малютянка в Киевской области перед Новым годом поставил себе домовую СЭС: «Война стала триггером, на первое место вышел фактор безопасности. Поэтому я провел целый комплекс мер реновации и повышения энергосбережения дома: заменил циркуляционные насосы и насос подачи воды на энергосберегающие, утеплил дом, обновил систему отопления. Также у меня есть генератор, но после установки солнечной станции почти им не пользуюсь. У меня есть 10 фотопанелей по 550 Вт и четыре аккумулятора общей вместимостью 9.6 кВт. Этого достаточно, чтобы сутки дом жил полностью автономно от сети».

Домашняя СЭС Андрея Горчинского в с. Малютянка Киевской обл. / Фото: Андрей Горчинский

Следует ли устанавливать СЭС во время войны?

Хотя установка СЭС во время войны может казаться рискованным капиталовложением, обращений к компаниям-инсталляторам с отключениями электроэнергии стало больше.

«После начала полномасштабного вторжения, особенно после атак врага на энергетическую инфраструктуру, количество запросов на установку автономных и гибридных СЭС под собственное потребление от владельцев домохозяйств возросло в 10 раз. Это кардинально изменило как сам рынок, так и потребность наших клиентов. Если раньше мы имели дело с инвесторами, которые строили 30-киловатные станции под зеленый тариф, то сейчас это запрос на энергетическую безопасность и независимость, которые можно получить за 8 тыс. долларов, установив автономную СЭС на 5 кВт», — отмечает Алексей Бадика, учредитель и генеральный директор компании Atmosfera, соучредитель и член правления Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Алексей Бадика, основатель и генеральный директор компании Atmosfera, соучредитель и член правления Ассоциации солнечной энергетики Украины.

В первую очередь домашние СЭС решают проблемы с перебоями в электроснабжении. Кроме того, собственная станция поможет сэкономить средства при будущих повышениях тарифов на электроснабжение. Будущее подорожание электроэнергии — лишь вопрос времени, ведь реальные рыночные цены на нее в 4−5 раз выше, чем цены реализации в Украине. По данным портала Energy Map, стоимость электроэнергии для домохозяйств Киева в феврале 2023 года была самой низкой среди всех европейских столиц.

Артем Семенишин, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины

«Регулярные отключения электроэнергии побудили украинцев задуматься о преимуществах собственной генерации электроэнергии. Украина имеет значительный потенциал развития солнечной энергетики — даже выше, чем у многих соседних Европейских стран. На территории Украины СЭС эффективны и экономически выгодны в любом регионе, поэтому установка солнечной станции для собственного потребления — это преимущества с энергетической автономией и экономические выгоды как сейчас, так и в будущем», — рассказывает Артем Семенишин, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Какой тип СЭС выбрать для дома?

Выбор типа солнечной электростанции зависит от цели ее применения. Самыми дешевыми из всех являются сетевые СЭС, не имеющие аккумуляторных батарей. Вырабатываемая ими электроэнергия используется параллельно с энергией от электросети и позволяет снизить стоимость коммунальных услуг и по возможности заработать, продавая излишки генерации по «зеленому» тарифу. При отсутствии центральной сети такой тип СЭС не может работать.

Инфографика: Ассоциации солнечной энергетики Украины

Автономные СЭС обеспечивают бесперебойное электроснабжение дома. Они генерируют энергию для личного потребления, а избыток накапливают в аккумуляторах. Избыточную энергию можно использовать, когда электроэнергии от солнечных панелей недостаточно для питания потребителя — ночью или в облачную погоду. Также существует возможность подключения к внешней сети для питания и пополнения заряда аккумуляторов.

Инфографика: Ассоциации солнечной энергетики Украины

Станции, сочетающие в себе функции двух вышеперечисленных, носят название гибридные. Они имеют накопители энергии и подключены к энергосистеме для отдачи собственных излишков в сеть.

Чего ждать владельцам домашних СЭС от государства?

Максим Бабаев, эксперт по зеленой энергетике, основатель Украинской коалиции энергетической свободы и член правления Центра экологических инициатив «Экодия»

В правительстве считают, что текущая модель «зеленого» тариф не стимулирует владельцев домашних электростанций использовать производимую электроэнергию для собственного потребления. В качестве альтернативы для обеспечения развития малой распределенной генерации предлагается новый механизм Net Billing. «Данная модель работает как взаимозачет: переизбыток сгенерированной электроэнергии передается оператору рынка, а владелец станции получает денежный кредит для использования в последующий период. Этот механизм позволяет и обеспечивать собственное потребление, и извлекать избыток энергии, которую выработала СЭС», — отмечает Максим Бабаев, эксперт по зеленой энергетике, основатель Украинской коалиции энергетической свободы и член правления Центра экологических инициатив «Экодия».

Какой будет украинская энергетика будущего?

С началом войны и регулярными обстрелами объединенной энергетической системы Украины магистральные линии электропередач получили повреждения. Поэтому регионам приходилось полагаться на находившиеся поблизости объекты генерации. И в таких условиях солнечная энергетика доказала свою актуальность, обеспечивая резервное питание во время аварийных отключений. Наиболее ощутимую роль сыграли небольшие СЭС с аккумуляторными батареями в районах, удаленных от объектов угольной, атомной или газовой генерации. Так что наращивание количества солнечных станций, способных работать независимо от внешней сети, станет серьезным толчком к децентрализации энергетической системы.