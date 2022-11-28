Во время режима экономии света. В Одессе открыли ледовый каток и луна-парк — СМИ

28 ноября, 04:00
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Трансформаторная подстанция Маразлиевская подает питание только в луна-парк (Фото:dumskaya)

Трансформаторная подстанция Маразлиевская подает питание только в луна-парк (Фото:dumskaya)

В одесском парке Шевченко, несмотря на режим экономии электроэнергии, открыли ледовый каток. Оборудование для поддержания льда требует значительных энергозатрат, пишет Думская.

«В то время, как сотни тысяч одесситов сутками не получают электричество, все горки, качели, колесо обозрения… работают и светятся, как новогодняя елка. Окрестные улицы и дома при этом погружены в полную темноту: свет в окошках одесситов можно увидеть только благодаря наличию у жильцов независимых источников питания. В булочной на соседней улице продавцы зажгли свечи», — пишет издание.

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Отмечается, что в воскресенье в парке открылся ледовый каток. И напоминает, что «оборудование по производству и поддержанию льда требует серьезных затрат и постоянной подачи электроэнергии».

Кроме того, пишет Думская, в 50 метрах от игроленда расположена новейшая одесская трансформаторная подстанция Маразлиевская, но питание с нее подается только в луна-парк.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Одесса Электроэнергия Свет Война в Украине Карусель Каток Луна-парк Война России против Украины

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