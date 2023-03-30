С 1 апреля не будет повышения тарифов на электроэнергию

30 марта, 11:28
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Тарифы на электроэнергию могут поднять после окончания отопительного сезона (Фото:Couleur / pixabay.com)

Тарифы на электроэнергию могут поднять после окончания отопительного сезона (Фото:Couleur / pixabay.com)

В апреле 2023 года для украинцев не будут повышать тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 марта.

«1 апреля должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении», — заявил он.

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Действие льготных цен продлено до 30 апреля 2023 года.

После окончания отопительного сезона Кабмин планирует повысить цены на электроэнергию.

По данным Укрэнерго, в ближайшие шесть месяцев в энергосистеме будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей.

По словам председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого, в случае необходимости Украина сможет импортировать электроэнергию из Еврропы.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта. В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Проблемы с электроснабжением и отключение света в Украине начались осенью 2022 года после того, как российские террористы начали атаки ракетами и дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого для населения были применены стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Тарифы Электроэнергия Кабинет министров Украины Апрель Денис Шмыгаль

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