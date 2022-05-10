СБУ объявила подозрение работнику Азовстали, сдавшему РФ схему подземных тоннелей завода 10 мая, 15:52 Цей матеріал також доступний українською Как отметили в СБУ, работник Азовстали ждал захватчиков и всячески им помогал (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

Служба безопасности Украины объявила о подозрении работнику Азовстали, который сдал российским оккупантам схему подземных тоннелей меткомбината.

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Об этом во вторник, 10 мая, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, начальнику смены вменяют государственную измену (ст. 111 уголовного кодекса Украины).

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«Местный житель имел пророссийские взгляды и ждал захватчиков. Он и предоставлял рашистам информацию о подземных хранилищах, которые полк Азов использует в качестве укреплений и мест дислокации при обороне Мариуполя», — рассказал Дехтяренко.

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