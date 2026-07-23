С бензиновым генератором. Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ полноприводный электромотоцикл «МУЛ.Е»

Одного заряда аккумуляторов хватает примерно на 100 километров пробега (Фото: Министерство обороны Украины)

Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации в Вооруженных силах первый украинский полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Электромотоцикл разработало украинское предприятие, специализирующееся на производстве продукции военного назначения. Транспортное средство создали по запросу военных для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

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По данным Минобороны, инженерам удалось реализовать ряд конструктивных решений, отсутствующих в традиционных военных мотоциклах с двигателями внутреннего сгорания.

МУЛ.Е предназначен для перевозки личного состава с оружием, транспортировки малогабаритных грузов и эвакуации раненых. Он может использоваться как на дорогах с различным покрытием, так и в условиях сложного бездорожья.

Одного заряда аккумуляторов хватает примерно на 100 километров пробега. При этом после полной разрядки электромотоцикл не становится полностью неподвижным, как большинство видов электротранспорта. На раме МУЛ.Е установлен съемный бензиновый генератор, который может заряжать штатные аккумуляторы или использоваться в качестве отдельного источника питания.

Благодаря широким внедорожным шинам и полному приводу мотоцикл способен передвигаться по сложной местности — размытому грунту, песку, глубокому снегу и заболоченным участкам.

В Минобороны отметили, что транспорт создает низкое давление на поверхность — примерно такое же, как нога пехотинца. Это снижает риск срабатывания большинства мин, предназначенных для поражения автомобильной и бронированной техники.

Кроме того, МУЛ.Е способен буксировать прицеп с грузом, что расширяет его функциональные возможности при выполнении боевых задач.

8 июля стало известно, что Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию в ВСУ новый многоцелевой бронеавтомобиль UAT.DESNA, предназначенный для перевозки пехоты и грузов.