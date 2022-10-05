Eldorado.ua запускает социальную инициативу «Цеглинка для родинки» 5 октября, 12:52 Новости компаний Eldorado.ua

К своему 23-му дню рождения Eldorado.ua запускает социальную инициативу «Цеглинка для родинки». Каждый желающий может подарить кирпичик* за 23 грн и тем самым внести благотворительный вклад в строительство нового дома украинской семье, чье собственное жилье было полностью разрушено.



Одним из партнеров социальной инициативы стало ОО «Семейный сад», которое оказывает помощь в поисках семей и, соответственно, помогает предоставить для них возможность организовать строительство долгосрочных модульных домов. На сайте общественной организации можно найти истории конкретных семей, нуждающихся в помощи.

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Eldorado.ua дарит первые 23 тысячи кирпичиков* в рамках инициативы и приглашает всех неравнодушных сделать доброе дело — подарить кирпичик* для семьи в Eldorado.ua ради будущего украинских семей.

«Уже больше года позиционирование Eldorado.ua тесно связано с оказанием помощи семьям. Команда Eldorado.ua работает каждый день, чтобы украинцы получали все необходимое для жизни и связи с близкими людьми. Благодаря инициативе „Цеглинка для родинки“ мы можем вместе с нашими партнерами и клиентами, друзьями и близкими помогать украинским семьям, собирая кирпичик к кирпичику для строительства нового жилья», — говорит Вера Витинская, CEO Eldorado.ua.

Оказать помощь может каждый. Для этого необходимо просто внести благотворительный взнос в размере 23 грн на сайте Eldorado.ua или в розничных магазинах сети. Делая подарок в виде кирпичика* в розничном магазине, можно получить тематические наклейки на память о своем вкладе в общее доброе дело. Свой кирпичик можно добавить в любую покупку товаров в Eldorado.ua или внести свой вклад отдельно.

* Проект «Цеглинка для родинки» создан как социальная инициатива, цель которой — собрать средства на восстановление жилья украинских семей. Все вырученные средства будут направлены на строительство долгосрочных модульных домов.