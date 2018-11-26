Ельченко на заседании Совбеза ООН заявил об угрозе захвата Россией Мариуполя и Бердянска

Ельченко заявил, что Украина нуждается в усилении санкций против России

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, что разведывательные данные говорят о возможном захвате Россией украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - передает его слова Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

"Преступный режим Кремля показал, что он не остановит свою агрессивную политику и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства", - отметил дипломат. По его словам, Украина нуждается в усилении санкций против России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в телеобращении, что разведданые указывают на наличие серьезной угрозы операции на суше против Украины, но не стал уточнять, где именно.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать