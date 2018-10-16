Экзархи Константинополя вернулись в Украину для работы над последним этапом перед вручением томоса

Экзарх надеются на сотрудничество с лидерами всех православных церквей в Украине

Экзархи Константинопольского патриарха Даниил Памфилийский и Илларион Эдмонтонский вернулись в Украину для продолжения работы по получению автокефалии Украинской православной церковью.

На встрече с президентом Петром Порошенко экзархи заявили, что готовы работать над последним этапом перед предоставлением Украине томоса.

"Мы вернулись назад, чтобы продолжить работу на последним этапом, который... доведет нас до объединительного собора, а потом и до вручения новому предстоятелю окончательного документа (томоса) о независимости Украинской православной церкви", - заявил Даниил Памфилийский.

Экзархи надеются на сотрудничество с лидерами всех православных церквей в Украине.

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Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.