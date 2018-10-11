Экзарх Даниил о томосе для Украины: Решение могут принять до конца дня

Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийский из США, который находился в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса Украины.
По его словам, обсуждение на заседании Синода в Стамбуле продолжается, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Архиепископ предположил, что решение о томосе может быть принято до конца дня.
"Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. будет еще продолжение доклады и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал архиепископ Даниил.
11 октября - третий и последний день трехдневного заседания Синода.
Что такое автокефалия
7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями патриарха предназначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.
14 сентября РПЦ заявила, что не будет участвовать в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает упоминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.
Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.
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