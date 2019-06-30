Преподаватель университета выложил фото изъятой на экзамене двухметровой шпаргалки
Во время экзамена в университете им. Т. Шевченко у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.
Об этом сообщил политолог Евгений Магда.
«Учебный год завершаю с ностальгией. Имею сейчас имидж либерала, но таким был не всегда. На фото — рукописная работа по курсу „Новая история Европы и Америки. 1861 — 1918 годы“, изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко», — написал он в Facebook.
«Это Вам не гуглить», — добавил он.
Позже Магда уточнил, что шпаргалка была изъята ориентировочно 10 лет назад.