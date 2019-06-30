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Преподаватель университета выложил фото изъятой на экзамене двухметровой шпаргалки

Сегодня, 12:49
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Новую историю Европы и Америки выложили на 180 см бумаги. Шпаргалка была изъята ориентировочно 10 лет назад

Во время экзамена в университете им. Т. Шевченко у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.

Об этом сообщил политолог Евгений Магда.

«Учебный год завершаю с ностальгией. Имею сейчас имидж либерала, но таким был не всегда. На фото — рукописная работа по курсу „Новая история Европы и Америки. 1861 — 1918 годы“, изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко», — написал он в Facebook.

«Это Вам не гуглить», — добавил он.

Позже Магда уточнил, что шпаргалка была изъята ориентировочно 10 лет назад.

Теги:   Преподаватели КНУ им. Т. Шевченко

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