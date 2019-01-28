Экстренные случаи. В Минздраве объяснили, когда следует вызывать скорую помощь Вчера, 13:46 968 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/AKuptsova Скорая должна предоставлять экстренную медицинскую помощь Pixabay/AKuptsova

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, в каких случаях можно вызвать скорую помощь по стандартам Министерства здравоохранения.



Температура тела за 40, сердечные боли и проблемы с дыханием – при этих условиях можно вызвать скорую помощь, сообщила Супрун в интервью Радио Свобода.

Скорая для экстренных случаев

По ее словам, в случаях простуды и повышении температуры до 39 градусов пациент должен звонить своему врачу и решать все вопросы с ним.

На 103 надо звонить, когда это экстренный случай

"То, что было когда-то, что скорая предоставляла услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. И очень правильно некоторые диспетчеры передают это на семейных врачей или на службу неотложных состояний, но, на самом деле, нужно сначала позвонить своему семейному врачу, кого это температура. На 103 звонить, когда это экстренный случай", – отметила Супрун.

Если семейный врач не доступен, например, тоже заболел, то у него должна быть замена. Всегда есть дежурный врач, который предоставляет те же услуги, добавила Супрун.

Когда стоит вызвать скорую

Согласно новым правилам Минздрава, бригада медицинской помощи должна гарантировано выезжать на экстренные случаи. Полный перечень есть на сайте ведомства. Новые правила заработали с октября 2018 года. Когда можно набирать 103 – в сюжете Радио НВ.

Среди случаев, которые считают экстренными, – обморок, судороги, внезапное расстройство дыхания, внезапной боли в грудной клетке, острая боль в брюшной полости и поясничном отделе, головная боль, сопровождающаяся головокружением или тошнотой, нарушение речи, слабость в конечностях, возникшая внезапно, гипо- и гипергликемическая кома.

Бригада скорой должна приезжать к детям до двух лет

Вызвать бригаду врачей можно при температуре тела 39 градусов и выше и отсутствии эффекта от принятия жаропонижающих лекарственных средств. Значительная наружное кровотечение, признаки внутреннего кровотечения, признаки острого отравления, нарушение течения беременности, анафилактическая реакция, вызванная различными факторами, укусы змей и пауков, тепловой удар, переохлаждение и травмы, угрожающие жизни, – весомая причина набрать 103.

Также несчастные случаи любого характера, асфиксия всех видов, острые психические расстройства с неконтролируемым поведением и другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека, есть в перечне новых правил экстренных случаев. Бригада скорой также должна приезжать и к детям до двух лет.

Действуют ли новые правила на практике

Член правления Украинской ассоциации семейной медицины, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый в беседе с Радио НВ отметил, что, в основном, диспетчер не отправляет скорую на вызов не из-за рекомендаций Минздрава, а потому часто не хватает бригад врачей. Поэтому на практике новые правила пока не стали обязательными.

И скорая, и семейные врачи не слушают Минздрав, а делают так, как надо людям

"Мы же не захлебываемся сегодня в жалобах, потому что в действительности и скорая, и семейные врачи не слушают Минздрав, а делают так, как людям надо, в большинстве случаев. То есть Минздрав сам собой, а система сама собой. Эти случаи, когда не поехали, человек обругала, сказали, что Минздрав сказал, и мы никуда не поедем и так далее, и тому подобное. Такое случается, скорых не хватает. Голова отдельно, туловище отдельно. Туловище живет своей загадочной для министерства жизнью", – отметил Надутый.

Все разговоры на телефонной линии диспетчеров скорой помощи обязательно записываются. Если пациент считает, что действия диспетчера были неправильными, можно подать жалобу в областной Департамента здравоохранения.

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