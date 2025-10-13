В семи областях Украины ввели аварийные отключения света

13 октября, 09:50
Аварийные обесточивания применяются в Донецкой и Днепропетровской областях 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В семи областях Украины в понедельник, 13 октября, ввели аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

10:08. Министерство энергетики сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в семи областях: в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично). Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения.

Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Обновлено в 09:47. По указанию НЭК Укрэнерго на территории Сумщины также введены графики аварийных отключений, они действуют для четырех очередей потребителей, сообщило облэнерго.

Кроме того, об аварийных отключениях четырех очередей потребителей сообщили в Полтаваоблэнерго и Кировоградоблэнерго.

В Днепропетровской и Донецкой областях в понедельник, 13 октября, введены экстренные отключения света, сообщила компания ДТЭК.

12 октября сообщалось, что в Донецкой области нет света в результате российской атаки, были обесточены все населенные пункты.

11 октября Минэнерго сообщило, что во всех областях отменены аварийные отключения электроэнергии, которые применялись после российского массированного обстрела энергетики 10 октября.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Донецкая область ДТЭК Днепропетровская область Отключения света Укрэнерго Война России против Украины

