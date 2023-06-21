В Укрэнерго назвали главную причину экстренных отключений света в Киеве и области 21 июня, 13:34 В работе оборудования произошел технический сбой (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Утром в среду, 21 июня, около 100 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области остались без света из-за технического сбоя, однако первоочередная причина — повреждение сетей в результате полугодовых массированных атак РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Там пояснили, что в работе оборудования произошел технический сбой, в результате чего в столице были введены экстренные отключения электроэнергии. Потребителям вернули свет в течение часа, но восстановительные работы продолжаются. Локальная причина сбоя выясняется.

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«Первоочередная причина сбоя — это повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян. Ремонты продолжаются постоянно на всех поврежденных объектах. Но есть скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда спустя длительное время после атак», — пояснили в компании.

В Укрэнерго уточнили, что то, что сразу после ракетного удара было микротрещиной вдали от эпицентра, через несколько месяцев работы под нагрузкой превращается в значительное повреждение и требует дополнительного времени ремонтов.

«Риски нарушения в работе оборудования остаются», — резюмировали там.

Утром 21 июня в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов столицы по распоряжению НЭК Укрэнерго применили экстренные отключения, без света остались 100 тысяч жителей столицы.

Из-за этого также наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, экстренные отключения применили и в Киевской области, в частности в Бучанском районе.

С октября прошлого года и по апрель текущего войска РФ осуществляли массированные атаки ракетами и дронами-камикадзе по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь вызвать полный блэкаут. Свет во всех областях Украины давали по графику, но удалось избежать критической ситуации.