В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, в Киевской области их отменили

28 октября, 10:43
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Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной после ударов войск РФ (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной после ударов войск РФ (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

С утра пятницы, 28 октября, в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения энергосистемы в результате ударов РФ, а в Киевской области их отменили.

Как сообщили в пресс-службе ДТЕК Киевский региональные электросети, в Киевской области вернули свет в дома всех жителей региона с 00:45 28 октября. Также электроэнергия есть у всех жителей украинской столицы, к которым применялись экстренные отключения света по распоряжению Укрэнерго.

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В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается напряженной. Всех потребителей призвали снизить потребление электроэнергии, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.

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В то же время, в самом Киев экстренные отключения света, введенные накануне, продолжаются с 8:25 28 октября.

Графики стабилизационных отключений, которые действовали ранее, пока не актуальны.

Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения.

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После ударов российских оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области в ночь на 27 октября в Киеве и ряде центральных областей Украины ввели веерные отключения света, а затем и экстренные.

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В Киеве и Киевской области возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, компания Укрэнерго вынуждена вводить беспрецедентные ограничения электроснабжения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Электроэнергия Киевская область Отключения света Укрэнерго Веерные отключения Война России против Украины

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