Графики не действуют. В Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света
Снежный Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
По состоянию на утро пятницы, 9 декабря, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК.
В компании заявили, что это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Также экстренные отключения применены в Одесской области, заявил ДТЭК.
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.
5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.
Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях. В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны, но не взорвалась.