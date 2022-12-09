Графики не действуют. В Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света 9 декабря, 09:00 Снежный Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на утро пятницы, 9 декабря, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании заявили, что это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

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Также экстренные отключения применены в Одесской области, заявил ДТЭК.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.



5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях. В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны, но не взорвалась.