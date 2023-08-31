Минздрав рассмотрит продажу в Украине препаратов экстренной контрацепции без рецепта. Премьер ответил на петицию 31 августа, 07:30 С 1 апреля 2023 года некоторые лекарства в Украине можно купить исключительно по рецептам (Фото:Roberto Sorin/Unsplash)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию, в которой призвали сделать безрецептурной продажу препаратов экстренной контрацепции. Он поручил Министерству здравоохранения проработать этот вопрос.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

Автор петиции, которая набрала более 25 тысяч подписей, в частности, заявила, что обязательная консультация врача для получения рецепта задерживает время приема препаратов и делает их менее эффективными, а такой отпуск — нарушение репродуктивных прав женщин.

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Шмыгаль ответил, что Минздрав не против перевода препаратов для экстренной контрацепции в группу лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта, но оставив ограничения по возрасту пациентов. По его словам, эти изменения должны быть внесены в регистрационные документы лекарств.



Также премьер отметил, что лекарственные средства для экстренной контрацепции сегодня имеют безрецептурный статус в 23 странах Европейского Союза, однако в некоторых странах отпускаются по рецепту.

«Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздраву поручено дополнительно проработать их», — добавил он.

С 1 апреля многие препараты, которые украинцы привыкли покупать в аптеке без рецепта и часто без всякой консультации с врачом, можно купить только по электронному рецепту. Хотя сам перечень рецептурных медикаментов Минздрав не расширил. Это касается и гормональных препаратов, в частности комбинированных оральных контрацептивов, среди которых есть популярный Постинор.