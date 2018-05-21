"Экстремистская группа" в Крыму: признание из харьковчанина Стешенко выбили под пытками

Российские силовики пытали похищенного на административной границе с оккупированным Крымом харьковчанина Александра Стешенко, чтобы он дал показания о якобы участии в экстремистской группировке.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Крим.Реалии.

"11 апреля его [Стешенко] пытали: топили в море много раз, чтобы просто сломать. Через некоторое время, как он дал показания, его заставили звонить близким людям и отказаться от тех адвокатов, от которых мы и получили данные, где он находится и в какой ситуации", - сказал он.

Напомним, что 21 мая ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму экстремистской группы, якобы созданной помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

ФСБ заявляет, что "в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Третьяков и Стешенко". Последнего задержали 11 апреля при въезде на территорию оккупированного Крыма. С тех пор местонахождение украинца было неизвестно.