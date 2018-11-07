Экстрадированного из Швейцарии экс-руководителя агрохолдинга Мрия отпустили без залога

Шевченковский райсуд Киева без залога отпустил бывшего главу совета директоров и совладельца агрохолдинга Мрия Николая Гуту.

Как заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, Гуту отпустили под личное обязательство, сообщает Экономическая правда.

"Следствие будет вести Следственное управление ГУ Национальной полиции Киева, а процессуальное руководство - за столичной прокуратурой", - отметил Лысенко.

Николая Гуту экстрадировали из Швейцарии 5 ноября. Его разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

После банкротства агрохолдинга Мрия в 2014 году Гута скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за рубежом. В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск.