«Непростая процедура». Массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет — Вениславский 5 сентября, 12:14 Федор Вениславский (Фото:Верховная Рада Украины)

Массовой экстрадиции в Украину мужчин, которые сбежали за границу от мобилизации, с юридической точки зрения не будет.

Об этом представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил в эфире Радио Свобода.

Он пояснил, что уголовная ответственность носит индивидуальный характер. По каждому такому факту нужно обращаться и предоставлять соответствующие документы для подтверждения того, что человек скрывается от органов досудебного расследования. После этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Однако человек может обратиться с жалобой в суд и окончательное решение будет за ним.

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«Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий», — говорит Вениславский.

Нардеп рассказал, что незаконно пересекают границу как минимум тремя способами — пересечение вне официальных пунктов пропуска; когда пункт пропуска человек пересек в тайнике, а затем в нейтральной полосе он же пересек уже государственную границу другой страны на основании паспорта. Самое распространенное явление — подделка фальшивых документов.

По словам Вениславского, такие действия требуют регистрации уголовных производств, а установлением фактов должны заниматься правоохранительные органы. Если после экспертизы факт подделки подтвердится, то человеку могут заочно сообщить о подозрении, а затем воспользоваться правилами экстрадиции.

1 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу по поддельным документам, могут экстрадировать для привлечения к ответственности.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, что наладить полномасштабную экстрадицию всех украинцев, сбежавших за границу, пока невозможно, поэтому приоритетной задачей будут топ-коррупционеры.

