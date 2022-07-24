Три порта. В Одесской области начинают формировать караваны для экспорта зерна — АМПУ

24 июля, 14:13
В трех портаж под Одессой будут формировать караваны для судов с зерном (Фото:REUTERS/Edgar Su/File Photo)

В трех портаж под Одессой будут формировать караваны для судов с зерном (Фото:REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Украина готовит порты Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. Там будут формировать караваны для судов с зерном.

Об этом сообщили в Администрации морских портов в воскресенье, 24 июля.

Заход и выход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать главное судно. В АМПУ составят план организации морских караванов и просят присылать заявки на включение судов на указанную в посте в Facebook электронную почту.

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Возобновление работы трех морских портов в Одесской области началось после подписания в Стамбуле договоренности о вывозе украинского зерна. Менее чем через сутки после этого россияне атаковали Одесский морской порт ракетами.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту было зерно, которое готовили на экспорт — в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в хранилище с ним. Однако было попадание в насосную станцию. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заверил, что Украина продолжит подготовку к запуску экспорта зерна.

https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/pfbid02M5P9t2DGRo3H2nUEioQ9dEoTMz4cHE5rbTSmZZrt48nqZ1mK7VAoS7XBznYisBRBl

Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море 22 июля. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

В чем ловушка? Зачем РФ согласилась деблокировать порты? – Александр Хара
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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Одесская область Одесса Экспорт Зерно Караван АМПУ Морской порт

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