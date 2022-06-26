В правительстве сообщили, что Украина ежемесячно на 50% наращивает экспорт зерна

26 июня, 01:53
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Украинский флаг и украинское зерно (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Украинский флаг и украинское зерно (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ежемесячно правительство на 50% увеличивает объемы экспорта украинского зерна.

В условиях блокады украинских портов Кабмин ежедневно работает над возможностью вывозить зерно через западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

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«Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень положительная. Каждый месяц мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше с помощью портов», — заявил Кубраков.

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По данным ООН, из-за развязанной Россией войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что как минимум 500 тысяч тонн, которые находились на захваченных РФ территориях были ею украдены.

Кроме того, оккупанты регулярно наносят удары по украинским зернохранилищам.

https://www.youtube.com/watch?v=TgljfY04OoM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мининфраструктуры Экспорт Зерно Война в Украине Министр инфраструктуры Порты Александр Кубраков Война России против Украины Продовольственный кризис

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