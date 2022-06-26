В правительстве сообщили, что Украина ежемесячно на 50% наращивает экспорт зерна 26 июня, 01:53 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг и украинское зерно (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ежемесячно правительство на 50% увеличивает объемы экспорта украинского зерна.

В условиях блокады украинских портов Кабмин ежедневно работает над возможностью вывозить зерно через западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

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«Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень положительная. Каждый месяц мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше с помощью портов», — заявил Кубраков.

По данным ООН, из-за развязанной Россией войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что как минимум 500 тысяч тонн, которые находились на захваченных РФ территориях были ею украдены.

Кроме того, оккупанты регулярно наносят удары по украинским зернохранилищам.

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