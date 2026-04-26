Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в разговоре с ведущим Radio NV Василием Пехньо. которая состоялась на Defense Tech Export Forum, а также вышла в эфире, рассказал об особенностях экспорта украинского оружия во время горячей фазы войны.

— Здесь, как мне сказали, собрались 70% представителей отрасли оборонно-промышленного комплекса. Поэтому очень большой запрос на то, чтобы услышать от вас очень четкие и понятные месседжи, которые зададут тон дальнейшей дискуссии. Я начну с общего вопроса. Недавно вы делали одно из публичных выступлений, говорили о людях и об опыте: «Если капиталом не воспользуемся мы, то мы либо станем банкротом, либо наш опыт устареет, либо его перекупят». Я думаю, что об оборонной отрасли можно же говорить в тех же векторах, в тех же оценках. Соответственно, первый вопрос, какова ваша оценка того, куда мы сейчас движемся как государство в области оборонно-промышленного комплекса? Перекупаем, теряем, устареваем или пользуемся?

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— Острый вопрос вы мне с самого начала задаете, но спасибо.

Прежде всего, пожалуй, я бы начал с такой преамбулы, и это будет ответ на ваш вопрос.