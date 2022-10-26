Открыть Африку: как экономическое партнерство с континентом может компенсировать потери Украины во время войны? 26 октября, 10:00 Новости компаний Nazovni

Еще до начала войны украинские производители прилагали усилия для диверсификации экспорта и расширения потенциала сотрудничества со странами Африки. В 2021 году доля экспорта агропродукции на континент составила 13,3%, главным торговым партнером стал Египет. Общий объем торговли со страной в прошлом году составил 2,43 млрд долл. — почти 3% от всего экспорта Украины.

Сегодня рынок Африки является перспективным рынком сбыта, а представления о его странах как экономически неразвитых остаются стереотипными. Номинальный ВВП континента равен 1,4 триллиона евро: экономический рост опережает демографический — платежеспособность местных жителей повышается. С 2015 года импорт товаров по странам южнее Сахары из-за пределов континента превысил 250 млрд дол.

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Развитие отношений Украины с государствами Африки носит стратегический характер — в июне Владимир Зеленский заявил о новой логистической политике по континенту. Сможет ли усиленное экономическое партнерство компенсировать экспортные потери Украины на других рынках?

«Стоимость украинского экспорта в страны региона превышает стоимость импорта фактически — это тот регион, где Украина зарабатывает реальные деньги. Например: в 2021 году экспорт украинских товаров в Египет составил 1,944 млрд долларов и превысил более чем в 10 раз объемы импорта из этой страны», — говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Египте Николай Нагорный.

По его словам, блокада и частичная оккупация Россией морских портов Украины побуждает к диверсификации экспорта.

«Перспективными направлениями являются ІТ-сфера — цифровизация, искусственный интеллект, электронное управление; инжиниринг — проектирование промышленных объектов, трансфер украинских технологий, предоставление сервисных услуг — обслуживание авиационного парка и т. д. », — отмечает Николай Нагорный.

В настоящее время МИД работает над либерализацией двусторонней торговли. Как сообщает посол, в процессе активизации Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая будет охватывать территорию 54 стран континента с населением более 1,3 млрд человек. В ее режиме будут работать Египет, Гана, Кения, Камерун, Маврикий, Руанда и Тунис.

Инфографика: Назовни

Не зерном единым: что Украина делает для Африки?

Украинская промышленная компания «Интерпайп» отгружает на африканский рынок трубную продукцию с 2018 года. «Континент имеет большие запасы нефти — соответственно будет расти спрос на трубы для добычи углеводородов, в том числе украинского производства», — сообщает пресс-служба производителя.

Компания «Татра-Юг» поставила 15 двухсекционных трамвайных вагонов в город Александрию. Последняя реновация трамвайных систем там произошла около 40 лет назад. «Одним из перспективных направлений в странах Африки является общественный транспорт: троллейбусы, автобусы, трамваи. Города урбанизируются и нуждаются в обновлении», — подчеркивает Инесса Кердивара, заместитель директора «Татра-Юг».

Фото: https://tatra-yug.com.ua

Континент имеет огромные расстояния и объясняет спрос на малую авиацию. Украинские сверхлегкие двухместные самолеты от компании Аэропакт уже курсируют в небе ЮАР, Кении, Кот-д'Ивуар. Их используют в развлекательных целях и летных школах, для подсчета животных и наблюдения за национальными парками Африки.

Группа компаний Лекхим более 6 лет поставляет лекарственные препараты в страны Африки. «Мы начинали с годовых заказов на 60 тысяч долларов, а сейчас эта цифра составляет уже 200 тысяч долларов. Фармацевтический рынок Африки — перспективный канал на долгосрочное сотрудничество», — рассказывает о текущей ситуации директор по внешнеэкономическим связям Группы Компаний «Лекхим» Ольга Печаева.

В 2014 году компания Genesis запустила сервис онлайн-торговли Jiji в Нигерии. Платформа выросла до 10 млн посетителей в месяц с 2 млн активными объявлениями. Исследуя рынок, в Genesis обнаружили, что из 200 млн населения Нигерии почти половина младше 15 лет.

С чего начать покорение континента будущего?

Уже сейчас для украинских экспортеров доступны дополнительные ресурсы для содействия сотрудничеству с внешними рынками. Одним из них является сервис от МИД — Nazovni — платформа для получения бизнес-консультаций от украинских дипломатов по всему миру. Заполнив заявку, экспортеры могут рассчитывать даже на прямые контакты потенциальных партнеров в соответствии с их целевой аудиторией.

В настоящее время создано 82 заявки в 10 африканских стран. По словам директора Nazovni Лоры Полищук, 26 украинских бизнесменов, среди которых представители косметической и фармацевтической отраслей, легкой и тяжелой промышленности, геосканирования, услуг по дизайну, производители сладостей и натуральных камней уже получили результат.

Фото: НАЗОВНИ

«Количество и разноплановость заявок на платформе показывает, что Африка является интересным регионом. Посольства готовы поддерживать украинский бизнес в стремлении выйти на африканские рынки: дипломатические представительства быстро прорабатывают запросы. К примеру, благодаря работе дипломата в Сенегале, украинский экспортер уже обсуждает партнерство с компанией», — отмечает Лора Полищук.

В скором времени на платформе появится функционал Nazovni.Expo, где можно узнать о выставочных событиях для развития украино-африканских отношений и получить лояльные условия участия.