В связи с ухудшением ситуации с безопасностью по состоянию на 22 июля был временно приостановлен заход судов в украинские морские порты , однако правительство работает над мерами по обеспечению стабильности экспорта.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Укринформ.

По его словам, 21 июля в порты заходили четыре-пять судов, однако по состоянию на 22 июля заход судов приостановился.

Реклама

«Мы как государство со своей стороны ничего не ограничивали, это решение судовладельцев», — сказал Высоцкий.

Министр отметил, что бесперебойная работа морского коридора имеет стратегическое значение для национальной безопасности. По его словам, правительство уже работает над мерами, призванными способствовать возобновлению судоходства, однако пока не раскрывает подробностей.

Он также сообщил, что сначала необходимо согласовать все предложения, и лишь после этого власти обнародуют принятые решения. Высоцкий отметил, что ситуация весьма динамична, поэтому пока рано оценивать долгосрочные последствия для экспорта. Министр также призвал производителей не спешить с продажей продукции, если в этом нет острой необходимости.

«Если ситуация не критическая, рекомендация для любого производителя — не спешить с принятием решений. Мест для хранения достаточно, мы можем разместить прогнозируемый объем урожая яровых культур», — подчеркнул глава ведомства.

Судоходная компания Maersk 21 июля заявила, что приостанавливает обслуживание через Черноморский рыбный порт. Это решение было принято после усиления атак РФ на украинские морские экспортные маршруты. Maersk стала второй крупной компанией, прекратившей операции в Черноморске в июле. Kernel Holding, крупнейший украинский экспортер зерна, на прошлой неделе также остановил работу в главном порту города из-за серии российских ударов.

Россия неоднократно атаковала морские экспортные маршруты Украины во время полномасштабной войны. Однако в последние недели удары по грузовым судам и глубоководным портам, через которые проходит значительная часть украинского зернового экспорта, значительно усилились.

Реклама:

Так, 17 июля войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

19 июля россияне атаковали гражданское судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау недалеко от Одессы. В результате удара погибли 10 человек.

20 июля танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, подвергся удару примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

В ночь на 22 июля РФ нанесла удар беспилотником по балкеру Golden Rose в Черном море.